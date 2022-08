news

Una rappresentanza della Comunità di Sant'Egidio al Summit interreligioso del Monte Hiei

Il 4 Agosto, a Kyoto, in Giappone, si è tenuto il 35mo incontro interreligioso di preghiera per la pace nel mondo del Monte Hiei. Questi incontri, promossi dalle religioni giapponesi, sono iniziati all'indomani della prima Preghiera per la Pace promossa da papa Giovanni Paolo II ad Assisi, e sono proseguiti negli anni.



A rappresentare quest’anno la Comunità di Sant’Egidio c’era Agostino Giovagnoli, il quale, rivolgendosi ai rappresentanti delle religioni giapponesi presenti, ha ricordato l'impegno di Sant'Egidio per la pace, in particolare in riferimento al conflitto in Ucraina e l'importanza di custodire e promuovere lo Spirito di Assisi, sempre più importante ioggi n un mondo dove si moltiplicano i conflitti e le guerre.