news

Global Friendship, Global Peace: dal 26 al 28 agosto il grande incontro dei Giovani per la Pace europei a Amsterdam

Torna, finalmente in presenza, dopo gli anni della pandemia, il grande incontro dei Giovani per la Pace europei. Non più e non solo online.

Dal 26 al 28 agosto, ad Amsterdam, arriveranno dall'ovest e dall'est Europa, con il loro messaggio di pace per trascorrere tre giorni di incontro, di ascolto, di impegno. Migrazioni, solidarietà, ecologia i temi da affrontare insieme. Tra loro anche una delegazione di giovani dall'Ucraina.

SCARICA IL PROGRAMMA IN PDF

Vai al sito Globalfriendship.eu