Tra presenze speciali e commozione è conclusa l'esperienza della Tenda dell’Amicizia a Cipro

Si è chiusa ieri la Tenda dell’Amicizia per i rifugiati del campo di Pournara, che la Comunità di Sant’Egidio ha aperto più di un mese fa inaugurando la Sant'Egidio Summer.



Una chiusura in bellezza, segnata dalla visita ecumenica dei maggiori esponenti delle Chiese Cristiane e delle altre religioni. Accompagnati da Mons. George Panamthundil della Nunziatura apostolica, che ha sostenuto con forza la missione, sono giunti insieme alla Tenda dell’Amicizia l’Arcivescovo Porfyrios della Chiesa ortodossa, Mons. Selim Sfeir, arcivescovo maronita di Nicosia e Shakir Alemdar, Imam di Hala Sultan Tekke, a Larnaca, un luogo molto venerato dai musulmani ciprioti. Si sono intrattenuti a lungo con i rifugiati - ospiti e volontari - e hanno dichiarato la disponibilità delle loro comunità ad alleviare la sofferenza dei profughi, in particolare dei minori non accompagnati.



Al termine della giornata, grande commozione per le parole di N., un giovane del Camerun che volontariamente ha aiutato la Comunità per cinque settimane: “Mi sento davvero grato di aver incontrato persone come voi - ha detto -. Voglio ringraziarvi per la vostra attenzione e il vostro amore: né io né nessun altro qui vi dimenticherà”.