Giornata di preghiera per l’Ucraina: il 14 settembre, a Santa Maria in Trastevere e in ogni luogo dove è presente Sant'Egidio, si prega per invocare la pace

Il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Santa Croce. su iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali europee e della Conferenza Episcopale Italiana, si celebra in tuttele Chiese d'Europa una Giornata di Preghiera per la Pace in Ucraina.

La Comunità di Sant'Egidio si unisce a questa grande invocazione di pace, nella preghiera della sera a Santa Maria in Trastevere e in ogni luogo dove è presente facendo proprio l’appello di Papa Francesco che chiede ‘a ciascuno di essere costruttore di pace e di pregare perché nel mondo si diffondano pensieri e progetti di concordia e di riconciliazione’”.

Gli appuntamenti:

Roma

Basilica di Santa Maria in Trastevere ore 20 (trasmessa in streaming)

Genova

Basilica dell'Annunziata ore 19:30

Messina

Chiesa di San Giuseppe ore 19:30

Milano

Chiesa di San Bernardino ore 20

Budapest (Ungheria)

Kaniziusz Szent Péter templom ore 18:30

Madrid (Spagna)

Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas ore 20

La lista degli appuntamenti è in continuo aggiornamento