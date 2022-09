news

A Hilde Kieboom, vicepresidente della Comunità di Sant'Egidio, il titolo di "Cavaliere nell'Ordine della Stella della Repubblica italiana"

Durante una ceremonia svoltasi nell'ambasciata italiana a Bruxelles, l'ambasciatore italiano Francesco Genuardi ha conferito a Hilde Kieboom, della Comunità di Sant'Egidio in Belgio, il titolo "Cavaliere nell'Ordine della Stella della Repubblica italiana".

Di seguito la motivazione ufficiale: "La signora Kieboom ha incontrato i leader della Comunità di Sant'Egidio, a Roma. Questo incontro le ha cambiato la vita e le ha dato la voglia di imparare la lingua italiana e di impegnarsi per gli altri, nel modo tipico di questa importante realtà italiana. La Comunità di Sant'Egidio, presente in tutto il mondo per sostenere le persone in difficoltà, è stata fondata in Belgio nel 1985 grazie alla volontà di Hilde Kieboom. Il suo ardore per la solidarietà, la pace e il sostegno ai bisognosi le ha valso il titolo di baronessa, un'onorificenza conferitale dal re del Belgio, Alberto II. È stata in grado di esportare e praticare la diaconia e la spiritualità di cui la nostra società ha bisogno, nelle loro forme personali e comunitarie. Il suo lavoro ha contribuito ad avvicinare Italia e Belgio nel comune desiderio di sostenere chi soffre. Attualmente la signora Kieboom è vicepresidente della Comunità di Sant'Egidio e svolge una fervente attività che ha portato all'azione di quest'ultima una notevole attenzione da parte delle istituzioni e dei media belgi."