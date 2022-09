appuntamento

Il 25 Settembre a Madrid il Cardinale Osoro presiede la liturgia "Morire di speranza"

Alle ore 19 nella Cattedrale dell'Almudena

Insieme alla Comunità di Sant'Egidio, l'Arcidiocesi di Madrid indice, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, la celebrazione domenica 25 Settembre alle 19:00 nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Almudena, con la presidenza del Cardinale Arcivescovo di Madrid Carlos Osoro, della liturgia “Morire di speranza”, in memoria delle migliaia di persone che muoiono ogni anno sperando in una vita migliore in Europa. Memoria, preghiera, riflessione e impegno di fronte a un dramma che continua a crescere di fronte a una mentalità che condanna migliaia di persone a intraprendere pericolosi viaggi attraverso tanti confini terrestri e marittimi. Non sono una statistica. Hanno un nome, una storia, una famiglia e meritano un futuro. Ecco perché li ricordiamo con i loro nomi e le loro storie per ravvivare l'impegno di costruire insieme a loro quel futuro, come ci invita Papa Francesco nel suo messaggio.