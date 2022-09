news

Sant'Egidio e Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini siglano un'intesa a favore della fasce più fragili della popolazione

Domani, 22 settembre, alle 12 all'Aula Magna del San Camillo la firma di un protocollo

Giovedì 22 settembre, alle ore 12, presso l’Aula Magna dell’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini, il Direttore Generale Narciso Mostarda firma un protocollo d’intesa con monsignor Vincenzo Paglia, consigliere spirituale della Comunità di Sant'Egidio.

Interviene l’Assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il documento prevede una sinergia tra San Camillo - Forlanini e Comunità di Sant’Egidio in materia di presa in carico delle persone in condizione di povertà e di fragilità.