L'amicizia tra i Giovani per la Pace e gli anziani di Kampala: quando la solidarietà è aiuto concreto

La Comunità di Sant'Egidio in Uganda è sempre più presente nelle periferie e con i poveri. Nelle foto possiamo vedere i Giovani per la Pace di Kampala che visitano diverse case di anziani nelle periferie di Nakulabye e Makerere, offrendo sostegno e calore a persone spesso dimenticate al proprio destino, costrette a vivere in case di fango e mattoni, senza servizi igienici, esposti alle incertezze del clima e situate in zone molto difficili della città.

La visita è anche l'occasione per rendersi utili, perchè porta non solo il calore delll'amicizia, ma anche un aiuto concreto: lavare i vestiti, preparare il cibo. Sono gesti che fanno comprendere agli anziani l'inclusione in una nuova, più larga famiglia.