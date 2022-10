news

Dal 4 ottobre, la preghiera di Sant’Egidio in diretta su Padre Pio TV

trasmessa da Santa Maria in Trastevere dal lunedì al venerdì alle ore 20 sul digitale terrestre

A partire da martedì 4 ottobre l’emittente nazionale Padre Pio TV trasmetterà in diretta, dalla basilica di Santa Maria in Trastevere, la preghiera serale della Comunità di Sant'Egidio.



Per l’inizio delle trasmissioni si è scelta la festa di San Francesco, a sottolineare il legame tra la comunità francescano-cappuccina di San Giovanni Rotondo e la Comunità di Sant’Egidio, entrambe radicate nella spiritualità del Santo, nella preghiera, nell’attenzione ai poveri e ai malati e nella ricerca della pace, in quello “spirito di Assisi” che rappresenta la via di dialogo con uomini e donne di ogni religione.



La data del 4 ottobre, peraltro, è quest’anno ancora più ricca di significato in quanto coincide con il trentesimo anniversario degli accordi di pace per il Mozambico, ottenuti proprio grazie alla mediazione portata avanti da Sant’Egidio.



La trasmissione della preghiera, ogni sera dalle ore 20 alle 20,30, dal lunedì al venerdì, arricchisce la collaborazione tra Padre Pio Tv e Sant’Egidio, che dura ormai da anni, e abbraccia diversi aspetti religiosi e sociali.



L’avvio della messa in onda in diretta dell’incontro di preghiera che si svolge nella basilica di Santa Maria in Trastevere coincide anche con l’estensione della diffusione del palinsesto dell’emittente religiosa, che attualmente può essere ricevuta:



- in tutto il territorio italiano sintonizzandosi sul canale 145 del digitale terrestre, sul 445 della piattaforma TivùSat e sull’852 di quella Sky;

- in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo via satellite (Hot Bird 13° est, frequenza 11.662 MHz, trasponder 158, DVB-S2 8PSK);

- negli USA, in Canada e in tutti gli Stati dell’Oceania (dal 21 settembre scorso) sulla piattaforma Sling;

- in qualunque parte del mondo sui dispositivi mobili iOS e Android e in streaming sul sito www.padrepio.tv.

Dopo la diretta, la preghiera resta pubblicata sul sito e sui canali social della Comunità di Sant'Egidio e di Padre Pio tv. per essere seguita in qualunque orario.

LINK https://www.teleradiopadrepio.it/la-preghiera-di-santegidio-in-diretta-su-padre-pio-tv/