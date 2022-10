news

11 ottobre 1962-2022: Preghiera a Santa Maria in Trastevere in occasione dei 60 anni dall'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II

alle ore 20

In occasione del 60mo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, la Comunità si riunisce in preghiera nella basilica di Santa Maria in Trastevere alle ore 20. La preghiera è trasmessa in diretta sul sito della Comunità, sulla pagina facebook e su Padre Pio TV.