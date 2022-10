appuntamento

Il 18 ottobre a Roma proiezione di “Second Chance”, documentario che racconta quattro storie di rinascita e di riscatto

Alle ore 17 in via della Paglia 14B

Il 18 ottobre alle 17 a Roma in ia della Paglia 14B viene per la prima volta proiettato il documentario di Erika Brenna “Second Chance”, che racconta le storie di quattro persone, che sono riuscite a trovare una seconda possibilità di vita, grazie a progetti come le Cisco Networking Academy e Housing First, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio. Quattro storie toccanti, raccontate dagli stessi protagonisti a una intervistatrice d’eccezione come Cristiana Capotondi, che sarà presente alla proiezione.

Dopo la proiezione Il film si potrà vedere, dal giorno successivo, su Discovery +.

L’evento rappresenta anche l’occasione per celebrare i 25 anni delle Cisco Networking Academy, un programma mondiale di formazione informatica che dal 1997 offre gratuitamente a tutti la possibilità di accedere con le giuste competenze al mondo del lavoro, diventando molto spesso, come racconta lo stesso documentario, uno strumento di rinascita per persone in cerca di riscatto. La Comunità di Sant’Egidio è sede di una Academy Cisco e rivolge così alle persone che aiuta anche percorsi di formazione sulle competenze digitali.