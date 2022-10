news

Condividere il pane e la preghiera con i poveri e gli anziani: l'impegno di Sant'Egidio nel centro di Lima, in Perù

Il Rímac è un quartiere popolare del centro di Lima, la capitale del Perù. Qui sorge la chiesa di San Lazaro, parrocchia affidata dall'agosto 2022 alla Comunità di Sant’Egidio.

La pandemia in Perù ha assunto dimensioni devastanti, sia per la diffusione del virus - è uno dei paesi con il più alto tasso di mortalità per Covid del mondo (il più alto in termini percentuali) – anche per la carenza delle strutture sanitarie (vedi dati EU) , sia per la crescita esponenziale della povertà e delle disuguaglianze, che stanno generando una crisi sociale e un drammatico aumento della violenza urbana.

Per la Comunità di Sant’Egidio di Lima, si tratta di una domanda a cui rispondere con generosità e impegno: «Nessuno è così povero da non poter fare qualcosa per gli altri e, nella pandemia, l'abbiamo sperimentato anche noi - racconta Liliana Lopez - Quando abbiamo pensato che non si potesse fare nulla a causa delle restrizioni, abbiamo scoperto che potevamo riuscire, con prudenza e cura, a portare cibo ai senzatetto. Ci siamo mobilitati durante quel periodo e, quasi senza rendercene conto, abbiamo già consegnato una media di 2.000 pasti al mese da marzo 2020".

Recentemente, nella chiesa di San Lazaro, affidata a padre Frederic Comalat, la Comunità ha iniziato anche un servizio di aiuto e di sostegno alimentare agli anziani. ”Vengono per condividere una colazione, ma soprattutto, per essere ascoltati e accompagnati. Tanti di loro vivono soli e spesso trascorrono la notte per strada. Portiamo loro cibo e amicizia che, piano piano, si rafforza. Abbiamo anche un database per essere in contatto con i nostri amici quando non possono venire”. Sono circa 80 gli anziani che ricevono la colazione a San Lazaro, e poi si fermano per la celebrazione della Messa. “La preghiera trasfigura i loro volti - aggiunge padre Frederic - Condividere il pane e il cibo della Parola di Dio sono una priorità fondamentale a cui, come cristiani, siamo chiamati a dare risposta”.

In occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, il 16 ottobre, il giornale dell' arcidiocesi di Lima ha dedicato un lungo réportage “all’instancabile lavoro umanitario di Sant’Egidio nel Rímac, il quartiere della Parrocchia di San Lázaro”. LEGGI QUI