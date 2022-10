news

“Costruiamo insieme il futuro” a Genova: consegna degli attestati della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per oltre 300 studenti

“Costruiamo insieme il futuro” è il titolo scelto per la cerimonia di consegna degli attestati della Scuola di Lingua e Cultura Italiana che si è svolta a Genova il 16 ottobre, presso l’auditorium dell’Acquario. Oltre 300 studenti di diverse nazionalità hanno ricevuto l’attestato per i corsi di lingua nei diversi livelli, tra cui molte certificazioni CELI.

Anton, studente ucraino, ha ricordato come l’accoglienza della Comunità di Sant’Egidio nei confronti di tanti ucraini abbia creato un legame di amicizia e sostegno che aiuta ad affrontare la grande preoccupazione per il suo paese e a guardare con speranza il futuro.

Mentre Ndey, giovane senegalese, con altri giovani di nazionalità e religione diverse, ha iniziato a visitare gli anziani più soli e fragili, e citando il documento sulla Fratellanza umana dichiara che “la fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare”.



La Scuola è presente a Genova in 7 quartieri. “Oggi vediamo un’immagine diversa dell’immigrazione – ha concluso Andrea Chiappori – gli immigrati sono tra i costruttori dell’Italia di oggi e di domani. Perché imparare la lingua italiana è importante per sé, ma soprattutto per gli altri e rende protagonisti della storia, persone che sanno imparare gli uni dagli altri in uno scambio umano e spirituale che costruisce la civiltà del vivere insieme”.