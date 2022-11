news

G20 delle religioni in Indonesia: intervento di Sant'Egidio alla sessione inaugurale

Si è aperto stamattina nell’isola di Bali, il “ G20 delle religioni”, un Convegno Internazionale di dialogo interreligioso che si svolge nell’ambito degli incontri del G20, di cui l’Indonesia è attualmente presidente.

Il Convegno è organizzato dalla Nahdlatul Ulama, la più grande associazione Musulmana del mondo, con cui Sant’Egidio ha un lungo legame di amicizia, formalizzato con un Memorandum of Understanding, un Accordo di Collaborazione sui temi del lavoro per la pace, della prevenzione dei conflitti sia a livello locale che globale, della lotta alla povertà, rinnovato lo scorso giugno a Sant’Egidio a firma dei presidenti della Nahdlatul Ulama, Pak Yahya Cholil Staquf, e di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo.



A nome della Comunità, Valeria Martano è intervenuta nella sessione inaugurale, portando l’eco del recente Incontro di Roma, “Il Grido della Pace”, e riaffermando il valore di una collaborazione concreta e fattiva tra credenti, in Indonesia e nel resto del mondo.