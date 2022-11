news

La scomparsa di Chrysostomos II, arcivescovo di Cipro, da lunghi anni amico della Comunità

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La Comunità di Sant’Egidio ha appreso con tristezza la scomparsa di Sua Beatitudine, Chrysostomos II, arcivescovo di Cipro, al quale era legato da una lunga amicizia ed esprime il suo profondo cordoglio alla Chiesa ortodossa di Cipro della quale è stato guida e padre per 16 anni. Vivo è il ricordo della sua visita alla Comunità e della partecipazione alla preghiera nella Basilica di Santa Maria in Trastevere nel 2012. Ma tante sono state, lungo tutti questi anni, anche le occasioni di incontro e di collaborazione in particolare nel dialogo tra le religioni secondo lo "spirito di Assisi", di cui la Comunità si è fatta interprete dopo la storica giornata voluta da Giovanni Paolo II nel 1986. Proprio una di queste edizioni della Preghiera per la Pace venne ospitata, nel 2008, da Chrysostomos II a Cipro con il titolo “La Civiltà della Pace”.

“L’impegno per la pace e di conseguenza per la giustizia, la fraternità e la libertà - disse in quella occasione - non conosce limiti e frontiere, né restrizioni religiose o confessionali”. Negli ultimi anni S.B. Chrisostomos II ha favorito anche l’accoglienza nei confronti dei numerosi profughi e migranti approdati sulle coste dell’isola. Ne è segno la solidarietà da lui espressa a Sant’Egidio, presente l’estate scorsa nei campi profughi dell'isola, per i quali la Comunità ha attivato i corridoi umanitari.

Ricordiamo con amicizia e gratitudine un pastore buono, solidale con i più fragili e compagno sincero nella ricerca della pace e dell'unità.