appuntamento

Tutti presenta il concerto autunnale “Vecchi e nuovi abitanti di Anversa si incontrano”

3 appuntamenti nel mese di novembre

Questo mese Sant'Egidio organizza concerti autunnali in varie località di Anversa in Belgio all'insegna del motto “Vecchi e nuovi abitanti di Anversa si incontrano” attraverso il linguaggio universale della musica.

Il primo concerto si terrà alle 14 in Tutti, Sint-Bartholomeusstraat 9A, 2170 Merksem. Gli altri concerti si svolgeranno il 19 novembre alle 14 nella sede della Comunità di Sant'Egidio ad Hoboken, Antwerpsesteenweg 33, 2660 Hoboken e il 20 novembre 2022 ,sempre alle 14, in nella sede della Comunità di Sant'Egidio ad Antwerpen, Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen.