The Cry for Peace a Kampala, in Uganda: religioni in dialogo per la pace

Si è svolta a Kampala, il 14 novembre, un'edizione ugandese di The Cry for Peace. Religions and Cultures in Dialogue.



Nel grande prato di una scuola della capitale, alla presenza di tanti giovani si sono riuniti i rappresentanti delle Chiesa cattolica, anglicana, delle confessioni protestanti, insieme a indù e musulmani.



Dopo aver aascoltato il messaggio dell'Incontro svoltosi a Roma, i relatori delle diverse religioni hanno affrontato diversi temi, tra cui la pace, la protezione dell'ambiente, il traffico di esseri umani.



L'evento si è concluso con la firma dell'appello di Pace 2022.