news

30 novembre al Colosseo, la manifestazione "Città per la Vita, Città contro la Pena di Morte"

L'evento inizia alle ore 18,30. In streaming

Anche quest'anno il 30 novembre, le città del mondo si illuminano contro la pena di morte.

A Roma, l'appuntamento è al Colosseo (terrazza sopraelevata di Largo Gaetana Agnesi).

La manifestazione ha inizio alle ore 18,30

Il programma prevede interventi di

on.le Antonio Tajani, ministro degli Esteri

prof. Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio

testimoni del braccio della morte dal Congo e dagli USA



Reading di Valerio Mastandrea



Al termine degli interventi l'accensione del Colosseo con un videomapping sul tema "Non c'è giustizia senza vita"

Per approfondimenti vai al blog No Death Penalty/ cities for life