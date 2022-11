appuntamento

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilitàPresentazione del volume DIS/INTEGRATION, 2 dicembre 2022 ore 11:00Aula Magna, Sapienza Università di Roma

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità

e della mostra DIS/INTEGRATION



Presentazione del volume DIS/INTEGRATION

Cesar Meneghetti con gli artisti dei Laboratori d’Arte di Sant’Egidio +

Leonardo Crudi, Elia Novecento, Antoine Sibomana



2 dicembre 2022 | ore 11:00

Aula Magna, Sapienza Università di Roma



PROGRAMMA



Saluti

Prof.ssa Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice, Sapienza Università di Roma

Prof. Fabio Lucidi, Prorettore alla Quarta Missione e ai rapporti con la Comunità Studentesca, Sapienza Università di Roma



Modera

Alessandro Zuccari Prorettore al Patrimonio artistico, storico, culturale, Sapienza Università di Roma e Curatore della mostra





Proiezione del video “DIS/INTEGRATION, il percorso di un anno”





Intervengono



Filippo Ceccarelli, scrittore e giornalista

Laura Iamurri, Ordinaria di Storia dell’arte contemporanea all'Università Roma Tre

Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice televisiva

César Meneghetti (in collegamento), artista e cocuratore della mostra



È previsto il collegamento via streaming con il Laboratorio d’Arte di Sant’Egidio in Ucraina