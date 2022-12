news

Nel presepe di Santa Maria in Trastevere, la "rivoluzione della tenerezza" del #natalepertutti

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel presepe della Basilica di Santa Maria in Trastevere tutti hanno posto nel lieto annuncio della nascita di Gesù, che nasce povero. Le statuine rappresentano quel popolo con il quale la Comunità di Sant'Egidio condivide il Natale e i giorni dell'anno, nelle strade e nelle case, nelle periferie del mondo.

È un mondo pieno di attese: quella delle persone senza casa, dei profughi che arrivano con i corridoi umanitari, dei malati che trovano cure nei centri DREAM o nell'Hub vaccinale; dei bambini alla Scuola della Pace, dei rom, delle famiglie in povertà che ricevono cibo e amicizia.

Nella lettera Admirabile signum, papa Francesco parla del significato e del valore del presepe e spiega come questa tradizione rappresenti una "rivoluzione della tenerezza" che chiama tutti a condividere e a non escludere:

"Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui "

Leggi tutto

AIUTACI A PREPARARE IL #NATALEPERTUTTI