Pace in tutte le Terre: Il 1° gennaio 2023 a San Pietro per ascoltare le parole di papa Francesco all'Angelus e "tracciare insieme sentieri di pace"

Il 1 gennaio 2023 la Comunità di Sant'Egidio si riunisce in Piazza San Pietro per rispondere all'invito di papa Francesco nel messaggio per la LVI Giornata Mondiale della Pace a "tracciare insieme sentieri di pace". LEGGI IL MESSAGGIO DEL PAPA

L'appuntamento è alle ore 11 a Piazza San Pietro - Largo degli Alicorni