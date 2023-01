news

In tanti luoghi del mondo, Sant'Egidio ha iniziato l'anno chiedendo "Pace in tutte le terre"

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il 1 gennaio 2023, mentre a Roma la Comunità si riuniva a piazza San Pietro per unirsi alla preghiera dell'Angelus di papa Francesco, in centinaia di altri luoghi nel mondo, Sant'Egidio ha organizzato marce e incontri per sottolineare la Giornata Mondiale della Pace.

La memoria dei luoghi di conflitto e l'invocazione "Pace in Tutte le Terre" è risuonata così nelle grandi città come nei villaggi, in Africa, in Asia, nelle Americhe, in Europa.

Le immagini che pubblichiamo nella fotogallery (altre si aggiungeranno) ci permettono di partecipare virtualmente ad ognuna di queste manifestazioni, che tracciano, come ha chiesto il papa, "sentieri di pace" per l'anno che inizia.

GUARDA LA FOTOGALLERY