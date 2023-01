news

Dal 18 al 25 gennaio 2023, la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: perché tutti siano una cosa sola

le preghiere e gli incontri ecumenici con i cristiani delle diverse confessioni. Gli appuntamenti con Sant'Egidio

Dal 18 al 25 gennaio 2023, la Chiesa celebra la Settimana per l'Unità dei Cristiani,

un tempo di riflessione e preghiera in unione con i cristiani di tutte le confessioni.



In questa settimana la Comunità di Sant’Egidio, ovunque nel mondo, dedica all'invocazione

per l'unità gli incontri di preghiera che vedono raccolta ogni Comunità

e promuove preghiere e incontri a carattere ecumenico.

Roma

Tutte le sere nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, Piazza di S. Maria in Trastevere, si prega in particolare per l’Unità dei cristiani

Giovedì 19

Parrocchia della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, Via Gallia 162, preghiera ecumenica alle ore 19 con un rappresentante ecumenico

Venerdì 20

Basilica di S. Maria in Trastevere, Piazza di S. Maria in Trastevere, preghiera ecumenica alle ore 20 con il papa e Patriarca di Alessandria Tawodoros II



Lunedì 23

Parrocchia di S. Romano Martire, Largo Antonio Beltramelli, preghiera ecumenica alle ore 19 con il Pastore Daniele Garrone della Chiesa Valdese



Martedì 24

Basilica di S. Maria in Trastevere, Piazza di S. Maria in Trastevere, preghiera ecumenica alle ore 20 con il Pastore Paolo Ricca della Chiesa Valdese



Giovedì 26

Basilica di San Bartolomeo all’Isola, Piazza di S. Bartolomeo all’Isola Tiberina 22, alle ore 9 visita del Santuario in memoria dei nuovi martiri e testimoni della fede del XX e XXI secolo e incontro con una delegazione dell’Istituto Ecumenico di Bossey del Consiglio Ecumenico delle Chiese



Venerdì 27

Parrocchia San Giuliano, Via Cassia 1036, preghiera ecumenica alle ore 19 con il Pastore Paolo Ricca della Chiesa Valdese



FRANCIA - Parigi

Venerdì 20

Chiesa di Saint-Merry, rue Saint Martin 78 alle ore 20 preghiera ecumenica con rappresentanti delle Chiese ortodosse e protestanti, presieduta da padre Jérôme Bascoul, vicario episcopale per l'ecumenismo

GERMANIA - Würzburg

Mercoledì 18

Marienkapelle, alle ore 19 preghiera ecumenica con il vescovo evangelico del Württemberg, Ernst-Wilhelm Gohl, e il vicario generale della diocesi di Würzburg, Jürgen Vorndran