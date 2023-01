news

Investire nelle persone, dare priorità all’educazione. Si celebra oggi la Giornata Internazionale dell’Educazione 2023

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

“Investire nelle persone, dare priorità all’educazione” è il tema della quinta edizione della Giornata internazionale dell’Educazione istituita dalle Nazioni Unite che si celebra oggi in tutto il mondo.

Educare alla pace e alla solidarietà sono sempre stati gli obiettivi della Comunità di Sant'Egidio in ogni angolo del mondo. Per questo oggi rivolgiamo il nostro saluto a chi tutto l’anno insegna ed investe le proprie energie nelle persone.

L'istruzione risponde al grande desiderio di apprendere dei bambini, a una "fame di scuola", spesso negata per l'esclusione, la povertà, la violenza urbana, le mafie, la guerra. Per questo Sant'Egidio ha dato vita, in tanti luoghi del mondo, alle Scuole della Pace, luoghi alternativi all'abbandono e alla "scuola della violenza". Luoghi dove sia possibile per tutti crescere alla scuola dell'amicizia, in un clima di inclusione e di solidarietà. Come per esempio nel campo profughi di Nyumanzi nel Nord Uganda, dove da tempo esiste una scuola che accoglie più di 1.000 bambini, fuggiti dal Sud Sudan. Una scuola, non più sotto gli alberi o nelle tende, ma nelle dodici aule in muratura che con la libreria, le cucine, il magazzino, il campo sportivo, il pozzo di acqua potabile e i vari servizi compongono una struttura dove tutti possono studiare insieme, senza distinzione di nazionalità o di etnia.



Un saluto va oggi anche agli studenti di tutte le età e di ogni provenienza e ai loro insegnanti delle Scuole di lingua e cultura, luoghi di vera integrazione, dove si costruisce un mondo senza muri.