Il Papa ai giovani congolesi: basta corruzione! La testimonianza di Floribert fa sperare in un'Africa e un mondo liberi dalla corruzione

Sant’Egidio si unisce al ricordo della testimonianza di Floribert Bwana Chui, richiamata oggi da Papa Francesco allo stadio dei martiri di Kinshasa. Giovane della nostra comunità di Goma, che lavorava alla dogana tra il Congo e il Ruanda, si rifiutò di far passare, in cambio di soldi, carichi di cibo avariato e per questo venne torturato e ucciso.

"Era un giovane come voi - ha detto Papa Francesco - In quanto cristiano pregò, pensò agli altri e scelse di essere onesto dicendo no alla sporcizia della corruzione. Questo è mantenere non solo le mani ma il cuore pulito. Non cadere nella trappola, non farsi ingannare, non lasciarsi inghiottire dalla palude del male, non lasciarsi vincere dal male, ma vincere il male con il bene".

La forza debole di un credente, che si è opposto al male per il bene del suo popolo, ci fa sperare in un’Africa e in un mondo liberi dalla corruzione.



