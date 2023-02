news

Ad Abu Dhabi la consegna del premio Zayed per la Fratellanza Umana alla Comunità

Si è tenuta oggi ad Abu Dhabi la cerimonia di consegna del premio Zayed per la Fratellanza Umana 2023, assegnato alla Comunità di Sant'Egidio e all'attivista kenyota Shamsa Abubakar Fadhil.

Il premio Zayed, come ha sottolineato papa Francesco nel suo messaggio, vuole essere un incoraggiamento "a farci promotori di una cultura di pace che incoraggi il dialogo, la comprensione reciproca, la solidarietà, lo sviluppo sostenibile e l’inclusione". LEGGI IL DISCORSO INTEGRALE DEL PAPA.

Una delegazione della Comunità ha partecipato all'evento per ricevere questo premio che "ci impegna una volta di più a non guardare solo alla storia passata, con tutto il bene che ci ha portato nel cammino del dialogo e della fratellanza umana, ma a lavorare con impegno per un futuro in cui si affermi ovunque la fraternità umana".