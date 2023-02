news

Il messaggio di auguri di Rav Umberto Piperno per i 55 anni della Comunità di Sant'Egidio

Messaggio in occasione del 55mo anniversario della Comunità di Sant’Egidio



“La voce dello Shofar (corno d’ariete ) andava sempre a rafforzarsi ”



Cosi l’Esodo XIX,19 ci racconta il momento meraviglioso della proclamazione divina del Decalogo



I Maestri immaginano che questo suono raggiungesse ogni angolo del mondo: ogni uomo riacquista in quel momento la perfezione morale insieme a quella fisica: i sordi riacquistano l’udito, i ciechi la vista, ogni malattia scompare per ascoltare le Dieci parole proclamate sul Sinai.



Possiamo certamente affermare che la Comunità di Sant’Egidio rappresenta per il mondo intero la funzione di richiamo del corno di ariete, l’annuncio della Parola per il miglioramento del mondo. Essere consci della responsabilità collettiva del genere umano.



Essere e vivere come Comunità, come la sentinella della notte, significa assumere su di se' il ruolo di messaggero.



Auguri per una attività piena di soddisfazioni personali e professionali



Rav Umberto Piperno