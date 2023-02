news

Il cordoglio della Comunità di Sant'Egidio per la scomparsa del gran rabbino René Samuel Sirat, a cui ci ha unito un lungo impegno per il dialogo e la pace

La Comunità di Sant'Egidio esprime il suo cordoglio e per la scomparsa di Renè Samuel Sirat, già gran rabbino di Francia, con cui ha condiviso una lunga amicizia e un comune impegno nel dialogo interreligioso.

Dopo la partecipazione all'incontro di Assisi, nel 1986, il rabbino Sirat si è unito al pellegrinaggio di pace di uomini ed donne di religioni diverse, partecipando a numerosi incontri di dialogo e Preghiera per la Pace (a Palermo, Bucarest, Lione e altri).

Ricordiamo con affetto le sue parole, in occasione di una conferenza a Roma nel 2018, per il 50mo anniversario della Comunità, quando aveva parlato di Sant'Egidio come "Giusti delle nazioni" che attraverso il dialogo interreligioso costruiscono la fraternità e tra uomini e popoli.