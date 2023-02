news

DIS/INTEGRATION: il 24 febbraio l'inaugurazione della mostra degli artisti con disabilità di Sant'Egidio a Genova.

Dal 25 febbraio al 15 marzo presso il Teatro Carlo Felice

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

DIS/INTEGRATION A GENOVA

www.dis-integration.org



Spazi espositivi del Teatro Carlo Felice

25 febbraio - 15 marzo 2023

Inaugurazione 24 febbraio, ore 17:00



Gli artisti con disabilità dei Laboratori d’Arte della Comunità di Sant'Egidio + Cesar Meneghetti

a cura di Alessandro Zuccari



La mostra è promossa e realizzata dalla Comunità di Sant'Egidio con il sostegno della Regione Liguria

Sarà inaugurata il 24 febbraio, alle ore 17:00, la mostra DIS/INTEGRATION in approdo a Genova, presso gli spazi espositivi del celebre Teatro Carlo Felice.

Il giorno individuato per l'inaugurazione coincide con un appuntamento prestigioso per la città: il debutto della prima messa in scena della "Tosca", diretta dal Maestro Pier Giorgio Morandi, nell'allestimento del regista Davide Livermore.

Una delegazione di artisti dei laboratori di Roma e di Genova sarà presente al celebre melodramma di Giacomo Puccini per gentile invito della Fondazione Teatro Carlo Felice



Ancora una volta le opere degli artisti dei Laboratori d’Arte di Sant’Egidio, in un lavoro e percorso comune con César Meneghetti, trovano nuove cifre creative.

Fino al 15 marzo il foyer e le scalinate dello storico edificio nel pieno centro storico del capoluogo ligure,grazie ad un originale allestimento si trasformano in spazi “dialoganti” e di partecipazione, attraverso disegni, dipinti, installazioni, collage di parole e videowall.



DIS/INTEGRATION rileva con efficacia come dalla dimensione dei laboratori creativi per persone con disabilità, possano attivarsi percorsi di liberazione dal silenzio. Attraverso l’arte si esprime così un pensiero talvolta nascosto e una visione del mondo che suggerisce un'alternativa attuabile e condivisibile grazie al passaggio “dall’io al noi”.

L’esposizione è incentrata sui temi delle fragilità e diseguaglianze, nonché dell’accoglienza e integrazione, legati anche a questioni di attualità come le migrazioni, la crisi climatica e ambientale, i conflitti e le loro drammatiche conseguenze, e, fra questi quello angosciante in corso in Ucraina e la grande sete di pace.



All'evento sarà presente il co-curatore della mostra César Meneghetti, artista da anni riconosciuto in ambito internazionale e che da anni intreccia la sua opera con quella dei Laboratori di Sant’Egidio.



LA MOSTRA SARÀ APERTA TUTTI I GIORNI DAL 25.02.22 AL 15.03.22

dal lunedì al sabato 10:00-13:00; 15:00-18:00; la domenica dalle 15:00 alle 18:00

La mattina solo per le scuole, previa richiesta di prenotazione tramite i seguenti canali: [email protected]; WhatsApp: 3472499344



DIS/INTEGRATION

25 febbraio -15 marzo 2023

Spazi espositivi del Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale, 4

Ingresso gratuito

Comunità di Sant’Egidio – Laboratori d’Arte

A cura di Alessandro Zuccari e César Meneghetti

con la collaborazione di Antonella Antezza, Cristina Cannelli, Antonella Sbrilli, Claudio Sagliocco, Paolo Mancinelli

Progetto allestimento Simonetta De Cubellis, Cristina Cannelli

Allestimento Tagi 2000