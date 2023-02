appuntamento

A Catania il 24 Febbraio "Il grido della Pace - Un anno di guerra in Ucraina"

Dalle ore 18:00, Chiesa di Santa Chiara, Via Garibaldi 89

Ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina la Comunità di Sant'Egidio a Catania promuove dei momenti per riflettere e pregare per la pace:

ORE 18:00 Chiesa di Santa Chiara, Via Garibaldi 89

Conferenza dal titolo: "La Pace è possibile?"

Introduce: Emiliano Abramo - Comunità di Sant'Egidio

Interviene: Domenico Quirico - Giornalista de La Stampa

In collegamento da Kiev: Yuriy Lifanse - Comunità di Sant'Egidio - Kiev



ORE 19:45

Marcia verso la Cattedrale



ORE 20:00 Basilica Cattedrale S.Agata

Veglia di preghiera per la pace in Ucraina, presieduta da mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania