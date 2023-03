news

Dieci anni con le periferie al centro, nella gioia del Vangelo: Il nostro grazie e i nostri auguri a papa Francesco

La playlist delle visite e gli incontri con il papa in questi dieci anni

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La Comunità di Sant’Egidio si unisce con affetto agli auguri che stanno arrivando da tutto il mondo a Papa Francesco per il decimo anniversario del suo pontificato. Sono stati dieci anni in cui ci ha invitato a guardare il mondo a partire dalle sue periferie. Ha avuto parole di speranza e di orientamento nei momenti più difficili della pandemia, quando ha ricordato a tutti che, in un mondo che si sta dividendo e de-globalizzando, “nessuno si salva da solo”.



Dall’Evangelii Gaudium alla Fratelli tutti ha indicato la via di una Chiesa in uscita, vicina ai poveri e attenta a costruire legami di fraternità preziosi per l’umanità. Grazie per i tanti incontri vissuti con lui e per la sua attenzione particolare per i migranti e i rifugiati. Che sia ascoltato il suo grido di pace oggi, in un mondo che vede compiersi in modo drammatico quella che Francesco chiama ormai da anni “terza guerra mondiale a pezzi”.

10 ANNI DI VISITE E INCONTRI, DA ROMA AL MONDO INTERO

VISITA TUTTA LA PLAYLIST SUL CANALE YOUTUBE DI SANT'EGIDIO