La nuova grafica di www.santegidio.org - Una breve guida per orientarsi e scoprire le novità

Il sito di Sant’Egidio si presenta oggi con una nuova veste grafica e alcune novità che ci auguriamo possano renderlo più facilmente fruibile. Ve ne illustriamo alcune:

Il megamenù:

Cliccando alla voce Menu, in alto nell'header, accanto al logo della Comunità, si apre una schermata blu dove si trova tutta la mappa del sito, che consente l’accesso ad ogni sua parte con un solo click.

In evidenza:

In alto nella home page sono riportati dei link che permettono di accedere ad argomenti di attualità o particolare interesse

L’area video:

Dalla pandemia, l'attività di streaming del sito si è molto intensificata, con la trasmissione della preghiera quotidiana e di altri eventi. In alto, prima delle news si troveranno le dirette programmate giorno per giorno. Quando la diretta è avviata, il video si può aprire a tutto schermo.

La preghiera

In un'unica area del sito sono state raccolte le pagine che ci aiutano a pregare: la Parola di Dio ogni giorno, la Bibbia online, le preghiere registrate in streaming, i podcast per riascoltare le predicazioni. Presto sarà disponibile anche il salterio completo.

Articoli da non perdere

In home page sono riportati anche alcuni consigli di lettura di articoli di particolare interesse.

La notizia principale della homepage può essere aggiornata con notizie correlate o approfondimenti. E ancora, "scrollando" (vi consigliamo di farlo) si trovano informazioni sui temi che sono più a cuore alla Comunità e proposte per contribuire sia per le emergenze umanitarie (come l'Ucraina o la Siria) che a campagne come "scrivere a un condannato a morte".

Anche le pagine interne presentano novità grafiche e funzionali, che ci auguriamo vi siano gradite.

Ma ci fermiamo qui. Il resto ognuno può scoprirlo, navigando come preferisce.

Buona lettura!