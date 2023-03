Il popolo dei #corridoi umanitari in attesa di incontrare Papa Francesco

Sono arrivati da tante città d'Italia e d'Europa per incontrare Papa Francesco, i profughi accolti con i corridoi umanitari, la via legale e sicura che ha permesso a più di 6000 persone di trovare salvezza fuori da paesi oggetto di crisi umanitarie e di guerre. Sono venuti insieme alle famiglie e alle comunità che li hanno accolt e hanno sostenuto la loro integrazione, assumendomene il carico economico e umano e sperimentando la bellezza di una società che, anche grazie alla loro presenza , trova nuove prospettive per il futuro.

Lo testimoniano le decine di passeggini nell'atrio dell'Aula Nervi: ci sono tanti bambini, nati finalmente su una terra sicura.

Tra poco incontreranno Papa e anche l'attesa è una festa.