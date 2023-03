In Ungheria il ricordo delle persone senza dimora uccise dal freddo e dall'indifferenza

La Comunità di Sant'Egidio di Pécs, in Ungheria, ha organizzato una liturgia in memoria di Miklós e dei tanti senzatetto che hanno perso la vita a causa delle difficoltà della vita di strada. Come è tradizione della Comunità di Sant'Egidio, questa memoria viene sottolineata dalla lettura dei nomi di oltre 60 persone decedute lo scorso anno. Una lista terribile, che parla delle difficili condizioni dei poveri nella città ungherese e della necessità di promuovere una cultura della solidarietà e della vita.

Sant'Egidio organizza il ricordo dei senzatetto deceduti a Pécs dal 2010. Ma quest'anno il pranzo offerto ai poveri ha avuto una particolarità, perchè per la prima volta si è potuto fare presso la sede della Comunità. Vi hanno presoparte circa 80 persone, che hanno potuto gustare il tipico gulasch ungherese preparato da uno chef e servito da giovani ungheresi e ucraini insieme.