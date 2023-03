Preghiera in memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le coste italiane, Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano, ore 19:30

Don Massimo Ruggiano, Vicario Episcopale per la carità presiede la preghiera nella Basilica dei SS Bartolomeo e Gaetano in cui verranno ricordate le persone morte a oggi nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere il nostro paese. Si tratta di uomini, donne e bambini che fuggono dalla Siria, dall'Afghanistan, dal Pakistan, dall'Iran e dall'Iraq.

Sono in maggioranza afghani, fuggiti dopo l'agosto 2021 verso l'Iran affidandosi alle pericolose traversate su imbarcazioni di fortuna. Al dramma della guerra si aggiunge quello del terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia il mese scorso e da cui molte di queste persone tentavano di salvarsi.

Parteciperanno varie realtà tra cui il Centro Missionario Diocesano, Centro Astalli e Ufficio Diocesano Migrantes.