Due corridoi umanitari, dal Libano e dalla Grecia, portano in salvo famiglie e bambini

L'altra migrazione: è festa questa mattina all'aeroporto di Fiumincino, dove sono arrivati i voli di due corridoi umanitari. Rifugiati che vengono dall'Iraq, dal Congo, dalla Somalia e dalla Siria, famiglie con bambini, alcuni provenienti dal campo profughi dell'isola di Lesbo, altri dal Libano. Niente barconi, ma una via sicura e legale. Niente rischi per i bambini, per i più fragili - e i corridoi umanitari sono previsti soprattuto per loro - ma famiglie italiane che hanno scelto la via dell'accoglienza nelle loro case per chi ha dovuto lasciare la propria terra. Benvenuti in Italia: la scritta multicolore sulla parete dell'aeroporto di Fiumicino è un approdo dono tanto cammino e tanta sofferenza.

Arrivo dalla Grecia

Arrivo dal Libano

Conferenza stampa di benvenuto