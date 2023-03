"Una Chiesa di martiri": la memoria dei cristiani perseguitati e dei martiri del nostro tempo nelle veglie di preghiera a Roma e nel mondo. Gli appuntamenti

Memoria dei martiri, verso la Pasqua 2023



La Comunità di Sant’Egidio fa memoria durante la Settimana Santa dei cristiani che sono uccisi o subiscono persecuzioni, discriminazioni, privazione della libertà religiosa. Lo fa ricordando i nomi e le storie di questi testimoni del Vangelo, e ripetendo le parole di Papa Francesco: “Oggi, nel secolo XXI, la nostra Chiesa è una Chiesa di martiri”. Sono tanti i paesi del mondo in cui la testimonianza disarmata e non violenta dei cristiani costituisce uno scandalo dinanzi alla violenza, alla corruzione, al terrore. Ci sono luoghi dove si muore perché si va a messa, dove chiese e scuole cristiane vengono bruciate, dove si è minacciati, intimiditi o uccisi perché si educano i giovani e si strappano alle bande criminali.



A Roma la veglia di preghiera ecumenica si tiene il 3 aprile 2023 nella basilica di Santa Maria in Trastevere alle 18:30. LIVE STREAMING



Appuntamenti in Italia



Padova

Torino

Novara

Savona

Napoli

Giovedi 30 marzo, ore 18

Chiesa di San Pietro Martire

Treviso

Bologna

Lunedì 3 aprile, ore 20:30

Basilica dei SS Bartolomeo e Gaetano, strada maggiore 4

Milano

Appuntamenti in Europa

BELGIO

Anversa

PAESI BASSI

Apeldoorn



GERMANIA

Monaco

Berlino

Würzburg



SPAGNA

Barcellona

Martedì 4 aprile, ore 19:30

Basilica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, Plaça Sant Just

ARGENTINA

Buenos Aires

Altri saranno pubblicati appena perverranno alla redazione.

APPROFONDIMENTI

Omelie per la VIA CRUCIS - Commenti ai 4 Vangeli

Icona dei “Nuovi Martiri” e Testimoni della fede del XX e XXI secolo