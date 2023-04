“La pace attende i suoi profeti. La pace è un cantiere aperto a tutti”. L’eredità viva di san Giovanni Paolo II nell’anniversario della sua morte

La morte di Papa Giovanni Paolo II, avvenuta il 2 aprile 2005, ha rappresentato un momento di grande tristezza per la Chiesa Cattolica e per tutto il mondo. Il pontefice, che aveva guidato la Chiesa per 26 anni, era amato e rispettato da molti per la sua dedizione alla fede, il suo impegno per la pace e la giustizia, e la sua capacità di unire le persone di diverse nazionalità e culture.



La sua morte ha suscitato un'ondata di commozione e di cordoglio in tutto il mondo, con milioni di persone che si sono riunite in preghiera per ricordare il suo impegno per la pace, la giustizia e la solidarietà con i più bisognosi.

Nel giorno in cui si celebra la sua memoria, proponiamo alcuni contributi video, per ricordare questo santo papa.