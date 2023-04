In questa Domenica delle Palme 2023, un popolo di ragazzi, bambini, adulti e anziani sono usciti per le strade delle città per portare un messaggio di pace e di amicizia in tanti luoghi del mondo con le palme - strade, piazze ma anche ospedali, case, istituti per anziani, carceri- da Roma all'Africa, dall'America all'Asia. Un gesto che ha stupito tanti e che ha accompagnato l'apertura della Settimana Santa per tutte le Comunità di Sant'Egidio nel mondo.



PHOTOGALLERY >>