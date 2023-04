All'inizio della settimana santa una missione di Sant’Egidio di Karachi porta tende e aiuti agli alluvionati del Pakistan

In questi giorni la Comunità di Sant'Egidio Karachi, con il sostegno del consolato italiano, ha svolto un'importante missione umanitaria nella zona di Sanghar, nel Pakistan, che lo scorso settembre è stata fortemente colpita da un'alluvione devastante che ha distrutto intere zone e causato la perdita di vite umane. Sono state consegnate oltre un centinaio di tende, che offriranno un riparo sicuro alle famiglie che hanno perso le loro case, e altrettante zanzariere, essenziali per prevenire le malattie trasmesse dalle zanzare in questa zona particolarmente vulnerabile.



Inoltre, sono state distribuite anche teli di plastica per proteggere i beni dalle intemperie, sacchetti per i pasti e zaini con libri e cancelleria, che permetteranno ai bambini di continuare a studiare nonostante le difficoltà incontrate a causa dell'alluvione. E non sono mancate le scarpe nuove per i bambini presenti, che hanno potuto indossarle con fierezza e sorridere di fronte a questo gesto di solidarietà e generosità.