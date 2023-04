Papa Francesco riceve in udienza Andrea Riccardi. Al centro del colloquio l'Ucraina e i migranti

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 14 APR - Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi. A quanto si apprende, tra i temi del colloquio in primo piano la preoccupazione per la guerra in Ucraina, di cui ad oltre un anno dall'inizio non si intravede la fine, e per gli aiuti umanitari che non possono diminuire, di fronte ad una sofferenza crescente della popolazione. All'ordine del giorno dell'udienza anche il dialogo interreligioso come via della pace e il tema dell'immigrazione con la necessità di coniugare l'accoglienza con l'integrazione. (ANSA)

