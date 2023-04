"W la Scuola". Un libro sul programma di Sant'Egidio per contrastare la dispersione scolastica

a cura di Evelina Martelli

A partire dal gennaio 2022, forte di una lunga esperienza, Sant’Egidio ha dato vita al programma “W la scuola” con interventi volti a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, particolarmente negli istituti scolastici di periferia a Roma e Genova. Su segnalazione delle famiglie o degli insegnanti si sono avviate azioni per contrastare la dispersione scolastica, con facilitatori impegnati a ritessere il rapporto tra il minore, la sua famiglia e la scuola. Mettere a frutto risorse prima sconosciute, mobilitare energie nuove indicando piste e itinerari replicabili e sostenibili in tutte le istituzioni scolastiche del nostro paese, ritessere l’alleanza preziosa fra le famiglie e la scuola per opporsi a quell’ingiustizia che è la dispersione scolastica, ricominciare ad immaginare e a realizzare un futuro più inclusivo e più attento ai bisogni di ogni minore: “W la scuola” indica che tutto questo è possibile. Perché, come scrivevano i ragazzi di don Milani in Lettera a una professoressa, «la scuola ha un solo problema: i ragazzi che perde».



Saggi di: Evelina Martelli, Silvia Bacocco, Stella Cervogni, Alessandro Luciani, Lisa Stillo, Sergio Casali, Stefano Orlando, Genzianella Foresti, Paola Cortellessa



Evelina Martelli, dottoressa di ricerca in Storia contemporanea, studia con la comunità di Sant’Egidio il fenomeno dell’integrazione e dell’inclusione dei minori nella scuola. Autrice di numerose pubblicazioni, coordina le attività a favore dei minori nell’ambito del programma Bravo! per la registrazione allo stato civile e la prevenzione della tratta dei minori.