Il 26 Aprile presentazione a Padova del libro "Nascere non basta"

Alle ore 16:30 nell'aula M del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, via del Santo 26

Il 26 aprile viene presentato al Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell'Università di Padova il volume "Nascere non basta" a cura di Adriana Gulotta: storie, buone pratiche, difficoltà e successi dell'impegno della Comunità di Sant'Egidio in tante parti dell'Africa per dare un'identità legale a milioni di bambini, con la registrazione allo stato civile, e liberarli dalla tratta o da altre forme di sfruttamento, perché purtroppo ancora, per esistere, nascere non basta.



L'incontro si apre con i saluti di Marco Mascia (Centro di Ateneo per i Diritti umani - Università di Padova); intervengono quindi Maria Castiglioni (Università di Padova), Gianpiero Dalla Zuanna (Università di Padova) ed Evelina Martelli (Comunità di Sant'Egidio). Coordina Luca Bortoli (La difesa del Popolo).