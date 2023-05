Dall'Africa un omaggio alle Fosse Ardeatine per ricordare tutte le vittime delle guerre

Venerdì 12 maggio, rappresentanti di Sant’Egidio da 25 paesi africani per una cerimonia nel luogo dell’eccidio nazifascista

Venerdì 12 maggio, alle 10, oltre 100 rappresentanti delle Comunità di Sant’Egidio di 25 paesi africani, che in questi giorni partecipano ad un congresso a Roma, si recheranno alle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime del crudele eccidio nazifascista compiuto durante la seconda guerra mondiale. I partecipanti, a cui si unirà anche una delegazione di rifugiati ucraini, lanceranno un appello per la pace e contro ogni forma di violenza.

Alla fine della visita i partecipanti deporranno fiori sulle tombe ospitate nel memoriale e sosteranno in silenzio per ricordare tutte le vittime delle guerre: una significativa sosta della memoria nel luogo che più di ogni altro ricorda la ferita della guerra a Roma, in un tempo segnato ancora da troppi conflitti, come in Ucraina e in diversi paesi africani.