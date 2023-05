Il card. Matteo Zuppi incontra a Roma i partecipanti al congresso panafricano “L’Africa tenderà le mani a Dio”

Il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, ha incontrato i partecipanti al congresso panafricano “L’Africa tenderà le mani a Dio”, che si tiene a Roma fino al 15 maggio e raccoglie un centinaio di rappresentanti delle Comunità di Sant’Egidio da 25 paesi. Fra i temi affrontati la pace, in un’Africa segnata ancora da troppi conflitti, e la vocazione della Comunità in un continente che ha bisogno di guardare al futuro con rinnovata speranza per le sue popolazioni a partire dai giovani.

(Agenzia Sir)