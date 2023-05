Il Politecnico e la Comunità di Sant’Egidio - Esperienze e scenari di cooperazione in Africa e altrove, sala "Emma Strada" ore 17

Mercoledì 17 maggio 2023 si terrà - presso la sala "Emma Strada" del Politecnico - l'evento dal titolo "Il Politecnico e la Comunità di Sant’Egidio - Esperienze e scenari di cooperazione in Africa e altrove": l'incontro ha l'obiettivo di restituire gli esiti delle esperienze svolte e i risultati raggiunti, e di rinnovare ed ampliare le opportunità di collaborazione, sia a livello globale che locale. La collaborazione tra il Politecnico e la Comunità di Sant’Egidio inizia nel 2018 con il progetto “Bukavu Green Community”, e dopo due anni si rinnova con il Design Studio “Back to Beira” e il Laboratorio Interdisciplinare di Tesi “Beira after the storm”.



Programma



Introduzione: Francesca De Filippi, Referente del Rettore per la Cooperazione allo Sviluppo; Giuseppe Quaglia, Coordinatore di ambito Inclusione ed Equità;



Collaborazione PoliTO - Sant’Egidio in Africa;

Progetto “Bukavu Green Community” in Kivu - Repubblica Democratica del Congo;

Atelier “Back to Beira” e Laboratorio Interdisciplinare di Tesi “Beira after the Storm” - Mozambico;

Che città è la nostra città? La Comunità di Sant’Egidio a Torino: Daniela Sironi - Presidente Sant’Egidio Piemonte;

Ambiti di collaborazione e prospettive future: Claudia De Giorgi - Vice Rettrice per la Qualità il Welfare e le Pari Opportunità.





Intervengono:



Comunità di Sant’Egidio: Giorgio Barbaglia, Edith Daliwonga, Nelson Moda;

Ospiti Repubblica Democratica del Congo: Mac Cubaka - Université Catholique de Bukavu, Pacifique Koshikwinja - Green Community Expertise Office;

Politecnico: Pierluigi Leone - DENERG, Michele Pastorelli - DENERG, Marco Simonetti - DENERG - Luigi Cafiero, Jessica Comino, Andrea Orellana, Marta Scarioni, Andrea Vito Vacca - Laboratorio Interdisciplinare di Tesi "Beira After the storm”.