"La luce della Pasqua risplende oggi concretamente nella vita di molte persone". A Würzburg la celebrazione del 55° anniversario di Sant'Egidio

con il presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, mons. Bätzing

Nella cattedrale di Würzburg, il vescovo di Limburg, mons. Georg Bätzing, presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, ha celebrato una messa di ringraziamento per il 55° anniversario della fondazione della Comunità di Sant'Egidio e per il 40° anniversario della sua presenza in Germania. Infatti all'inizio degli anni '80 alcuni giovani avevano conosciuto Sant'Egidio a Roma e nel 1983 diedero vita alla prima Comunità fuori dall'Italia, a Würzburg.

Secondo mons. Bätzing, Sant'Egidio ha riunito in modo convincente le tre dimensioni della preghiera, dei poveri, della pace, con cui Papa Francesco ha caratterizzato la Comunità: “Chi si immerge nella preghiera e cerca in essa e nell'amicizia con i poveri la comunione con Gesù, inevitabilmente e quasi urgentemente sente quanto questo mondo abbia bisogno di cambiare. In questi tempi di guerra il Signore risorto ci ricorda la responsabilità della pace che ha lasciato ai suoi discepoli e come ciascuno può collegarsi alla rete della pace”. In conclusione dell’omelia ha affermato che “attraverso la fede e l’opera di tanti amici e amiche di Sant’Egidio la luce della Pasqua risplende oggi concretamente nella vita di molte persone”.