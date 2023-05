Sant'Egidio, il sostegno di Salcef per chi non ha casa

Anche quest’anno Salcef Group S.p.A., leader nel settore delle infrastrutture ferroviarie, sostiene la Comunità di Sant’Egidio in alcuni progetti a favore di chi è più fragile. In particolare l’azienda si è impegnata nell’aiuto alle persone in emergenza abitativa a Roma, per cui Sant’Egidio mette a disposizione diversi luoghi di ospitalità con centinaia di posti letto. Questi centri, oltre a garantire un’accoglienza dignitosa, offrono pasti caldi e accompagnano gli ospiti in un percorso di reinserimento nella società. In questo modo numerose persone sono riuscite a risollevarsi da situazioni di grave difficoltà, ritrovando i legami familiari, accedendo alla pensione o ad altre forme di sostegno economico e, in alcuni casi, ricominciando a lavorare.



“Il supporto del gruppo Salcef alle nostre accoglienze per persone in emergenza abitativa a Roma rappresenta un aiuto importante che ci auguriamo possa continuare nei prossimi anni”, dichiara Cesare Zucconi, segretario generale della Comunità di Sant’Egidio ACAP APS. “In questo tempo di crisi, segnato dalle conseguenze economiche della pandemia e della guerra in Ucraina, la povertà è andata fortemente aumentando, mettendo tanti in difficoltà e colpendo in particolare i soggetti più fragili. Questo ci preoccupa molto e chiede a tutti un rinnovato impegno”.