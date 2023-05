Presentazione del libro a Padova "La Parola e i poveri. Storia di un'amicizia cristiana". 30 maggio, via San Francesco 61, ore 18

La Parola e i poveri racconta la storia della lunga amicizia di Carlo Maria Martini con la Comunità di Sant’Egidio, cominciata a metà degli anni Settanta e continuata fino alla sua scomparsa nel 2012. Il libro fa emergere alcuni aspetti originali, solo parzialmente visitati, di questa grande figura della Chiesa contemporanea, aiutandoci a cogliere qualcosa in più della sua vita e del suo pensiero.

La seconda parte del volume raccoglie alcuni testi di Martini, in parte inediti. Si tratta di lettere, relazioni, omelie o discorsi pronunciati nel corso di eventi a cui ha partecipato insieme a Sant’Egidio, più altre pagine relative ad anni immediatamente precedenti l’incontro con la Comunità. Il patrimonio culturale che affiora da questi scritti non riguarda solo la Chiesa ma, più in generale, il mondo, nel delicato passaggio dalla divisione Est-Ovest – eredità della guerra fredda agli esordi della globalizzazione.

Parole e pensieri che a distanza di anni risultano sorprendentemente attuali su temi come l’immigrazione, il valore degli anziani nella società, il dialogo interreligioso e la pace. Ma anche riflessioni profonde sul valore della vita nel suo momento più difficile, quello della malattia che accompagnò gli ultimi anni di Martini. Testi che ancora oggi interrogano con forza chi li legge.

Questo volume viene presentato il 30 maggio in via San Francesco alle ore 18. Intervengono: Alessandra Coin (Sant'Egidio), Luca Colombo (Tgr RAI Vneto), Andrea Toniolo (Facoltà Teologica del Triveneto). Sarà presente l'autore, Roberto Zuccolini.