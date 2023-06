John F. Kennedy "Una strategia per la pace", 60 anni dopo. Roma, Auditorium Ara Pacis, 9 Giugno, ore 17:00 - 20:00

Entrata: Via di Ripetta, 190

L'ultima grande campagna nella vita del presidente americano John F. Kennedy non fu per la sua rielezione, ma la lotta per una pace sostenibile con l'Unione Sovietica.

Questa conferenza celebra il sessantesimo anniversario del discorso di JFK del 10 giugno 1963, intitolato "Una strategia per la pace." In quel discorso, rivolto ai laureandi della American University, Kennedy fece ricorso alla sua esperienza istituzionale, alla sua visione morale e alle sue capacità oratorie per stabilire relazioni più pacifiche con l'Unione Sovietica e limitare la corsa agli armamenti nucleari.

Determinato a guidare il mondo in una direzione pacifica dopo la crisi dei missili cubani, Kennedy tenne una serie di discorsi nell'estate del 1963 in cui respinse l’impeto della guerra fredda e cercò di convincere gli am ericani, e il mondo, che la pace tra Stati Uniti e Unione Sovietica era possibile. Egli si unì alla sua controparte, il leader sovietico Nikita Krusciov, in una storica ricerca di pace.

Oltre alla sua grande eloquenza, JFK mise in campo straordinarie capacità diplomatiche e politiche, aiutando il pubblico e i leader mondiali a capire quanto la pace fosse sia realistica che realizzabile, anche all’apice della guerra fredda.

I relatori invitati affronteranno varie dimensioni della Ricerca di Pace di JFK, analizzandole dal punto di vista storico, politico, culturale e personale.

La conferenza mira a offrire al pubblico una rinnovata prospettiva della presidenza di Kennedy quale audace modello di leadership morale e risoluzione pratica dei problemi applicabile alle nostre attuali sfide e all'urgente necessità di pace. Un approccio che può essere di nuovo fruttuoso ai nostri tempi.

Saluti istituzionali

Alessandro Onorato

Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma



Cecilia Casorati

Direttrice Accademia di Belle Arti di Roma



Mario Marazziti

Comunità di Sant’Egidio, Già Presidente Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati, Scrittore



Introduzione

Miriam Mirolla

Professore di Psicologia dell’Arte, Accademia di Belle Arti di Roma, Presidente di Pensare Insieme



Jeffrey D. Sachs

Professore di Economia alla Columbia University

Presidente United Nations Sustainable Development Solutions Network



PROIEZIONE DEL FILM DEL DISCORSO PER LA PACE DI JFK



Commento sul film

Riflessioni su JFK

Kerry Kennedy

Presidente del Robert F. Kennedy Center for Human Rights



Riflessioni su Nikita Khrushchev

Nina Khrushcheva

Professore di Affari Internazionali, New School, New York City



Riflessioni su Theodore Sorensen

Gillian Sorensen

Assistente al Segretario Generale delle Nazioni Unite



La Pace ai giorni nostri

Romano Prodi

Professore Emerito di Economia e politica industriale Università di Bologna, Ex Presidente Commissione Europea



Mario Marazziti

Comunità di Sant’Egidio, Già Presidente Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati, Scrittore



Stefano Zamagni

Presidente Emerito dell’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali



Umberto Vattani

Ex Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale



Domenico De Masi

Professore Emerito di Sociologia del Lavoro, Università Sapienza di Rome Direttore della Scuola di Cittadinanza del Fatto Quotidiano



Alberto Melloni

Professore di Storia del Cristianesimo, Università di Modena-Reggio Emilia



Pace e Cultura

JFK nell’opera di Sergio Lombardo



Miriam Mirolla

Professore di Psicologia dell’Arte, Accademia di Belle Arti di Roma Presidente di Pensare Insieme



Conclusioni

L'evento è prenotabile fino a esaurimento posti.

Per informazioni e accreditamento scrivere a: [email protected]



Livestream youtube.com/@PENSAREINSIEMEthinktank, facebook.com/accademiabelleartiroma